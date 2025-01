Maltempo a Messina, flagellata dalle mareggiate la zona ionica: chiusi i lungomari, treni sospesi per un'ora tra Roccalumera e S. Teresa

Litorale jonico flagellato dal maltempo nelle ultime ore. A partire della 16 una violenta mareggiata si è abbattuta sulla costa, accompagnata da pioggia e vento, e i marosi stanno sferzando la litoranea nei vari comuni del comprensorio, creando forti difficoltà alla circolazione. Chiusi i lungomari a Letojanni, Sant’Alessio Siculo, Furci Siculo e Roccalumera, mentre a Santa Teresa di Riva è stato istituito il senso unico in direzione Messina nel tratto centrale particolarmente colpito dalla mareggiata.

A Furci Siculo e Roccalumera traffico interamente deviato sulla Statale 114 con doppio senso di circolazione. Danni in diversi comuni causati dalle forti raffiche di vento: a Furci Siculo alcuni pannelli di una tettoia solo volati sulla linea ferroviaria e alle 15:50 la circolazione è sospesa tra Roccalumera e Santa Teresa di Riva per consentire l'intervento dei tecnici: un treno è stato cancellato e altri convogli hanno subito forti ritardi e la circolazione è tornata regolare alle 17.10. Controllati speciali i torrenti e i corsi d’acqua ingrossati dalle piogge delle ultime ore. Disagi per i distacchi di energia elettrica che in alcuni casi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, all’opera anche per rimuovere pali e alberi abbattuti dal vento. Un palo della luce è crollato su un'auto sul lungomare di Giardini.