Maltempo a Messina, chiuso il porto di Tremestieri. A Milazzo scoperchiata la piscina comunale

A Messina città, il porto di Tremestieri è stato chiuso e il traffico marittimo è stato deviato sul porto principale della città. A Milazzo la piscina comunale è stata scoperchiata dal vento, rotti anche infissi e portone, caduti diversi alberi in strada e pali di energia elettrica. A Oliveri il torrente Saia Castello, che passa al centro del paese è salito rapidamente di livello. Si registra un alto rischio di esondazione. Numerosi alberi, calcinacci, cartelli stradali e pali della luce sono stati abbattuti dal vento in diverse zone dell’isola, causando anche black out temporanei in decine di comuni dell’Isola. Disposte anche numerose chiusure di strade per allagamenti.

Un centinaio di interventi effettuati dalla mezzanotte alle 22:00. A partire dalle 19:00 sono arrivate in sala operativa numerose richieste di intervento per allagamenti e danni d’acqua nelle zone di Furnari, Terme Vigliatore, Venetico, Lipari e nella zona sud di Messina (Giampilieri, Galati, S. Anna e S. Margherita). Sono stati messi in sicurezza i veicoli a Sant’Alessio Siculo e sono stati effettuati interventi per ascensori bloccati a causa di blackout in città. Il dispositivo di soccorso del Comando Vigili del fuoco è stato raddoppiato dalle 8 di questa mattina in tutte le sedi.