Furci Siculo, troppi rumori provenienti dall’A18: necessari i pannelli fonoassorbenti

Mitigare, o meglio ancora eliminare, ogni esternalità negativa derivante dal traffico autostradale, con la realizzazione di opere per l’attenuazione acustica e l'abbattimento dei livelli di rumore provocati dal traffico autostradale.

È la richiesta inviata ieri mattina dal sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, al Consorzio per le autostrade siciliane, per cominciare ad affrontare un problema finora irrisolto ossia l’inquinamento acustico nelle zone a ridosso dell’A18 Messina-Catania.

«La rete autostradale interessa variamente tutto il territorio e, per una buona parte, circa 350 metri, lo sovrasta mediante un viadotto di rilevante altezza, mentre per un’altra consistente parte lo attraversa snodandosi in linea di massima al livello del terreno (circa 450-500 metri) - ricorda il primo cittadino - e sfortunatamente una parte notevole del centro abitato risulta particolarmente esposta a suoni e rumori provenienti dall’autostrada. In tali zone vi sono, tra l’ altro, le scuole (primaria, secondaria di secondo grado e istituti superiori), e anche istituti religiosi soprattutto nell’area immediatamente limitrofa a quella sovrastata dal viadotto».