Bovalino, Marando è caduto in un’imboscata. Un solo colpo mortale, alla tempia

Un proiettile andato a segno, mortale. Ma potrebbero essere stati almeno due i colpi di pistola di grosso calibro, verosimilmente una calibro 9, quelli esplosi dal killer all’indirizzo di Francesco Marando, 54 anni, ex commerciante di San Luca, incensurato, trovato morto assassinato, nel pomeriggio di domenica scorsa a Bovalino nella cantina rustica situata sotto l’abitazione di famiglia. Un palazzone, solo in parte ultimato alla periferia di Bovalino, a ridosso della Statale 106 e in prossimità del bivio per Natile di Careri, Platì e altri centri interni. Oltre al foro di sola entrata alla tempia – molto piccolo, potrebbe essere stato provocato solo da un frammento di proiettile inciso “a croce”, perché possa dividersi dopo lo sparo – Marando presentava infatti una ferita di striscio alla guancia. I particolari sono saltati fuori dall’autopsia eseguita, su richiesta della Procura, a Locri nella serata di martedì scorso dal medico legale, il dott. Pietro Tarzia.