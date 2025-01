Barcellona, doppio arresto durante il blitz. Nella casa di De Pasquale trovati pistola e proiettili

Si sono svolti ieri, con inizio alle 9.30, per concludersi nel tardo pomeriggio, gli interrogatori di garanzia in presenza e in videoconferenza dinanzi al gip del Tribunale di Messina Salvatore Pugliese e alla presenza dei sostituti procuratori della Dda Francesco Massara, Fabrizio Monaco e Antonella Fradà, per i 15 destinatari delle misure cautelari eseguite all’alba dello scorso 14 gennaio dalla polizia a seguito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia peloritana, per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, peculato per sottrazione di denaro destinato allo Stato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, con l’aggravante del metodo e della finalità mafiose.

Numerosi gli indagati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre altri hanno reso dichiarazioni a loro discolpa. Uno dei primi chiamati a presenziare all’interrogatorio di garanzia, Natale Antonino De Pasquale, 44 anni di Barcellona, dallo scorso 14 gennaio sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nella casa circondariale di Siracusa, difeso dall’avv. Giuseppe Cicciari, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Subito dopo, è stato accompagnati dal nucleo di Polizia penitenziaria davanti al gip del Tribunale di Barcellona Giuseppe Caristia, per la convalida di una seconda misura.