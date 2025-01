Tutela del litorale di S. Teresa di Riva, i lavori affondano nella burocrazia

È divenuto ormai un viaggio nei meandri delle leggi e delle leggine l’iter per arrivare all’avvio dei lavori di protezione del litorale in erosione di S. Teresa di Riva.

Nelle scorse settimane il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ha inviato all’assessorato regionale Territorio e Ambiente le integrazioni richieste a luglio per completare la procedura di valutazione di impatto ambientale, nell’àmbito del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” che dovrà essere rilasciato dalla Commissione tecnica specialistica, ma due giorni fa il Servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento dell’Ambiente ha sollevato un’eccezione che potrebbe rallentare ulteriormente la procedura.

Considerato che il progetto esecutivo prevede operazioni di escavo dei fondali, nonché un ripascimento con materiali da cava e sedimenti provenienti dal torrente Savoca (circa 6.606 metri cubi), la Commissione tecnica specialistica aveva stabilito che “in relazione alle operazioni di escavo a mare per la posa dei massi dei pennelli e delle altre opere in mare previste, il proponente dovrà attivare richiesta di autorizzazione per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’art. 109 del decreto legge 152 del 2006, e secondo le indicazioni dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 173 del 2016”.

Il Commissario di Governo aveva risposto facendo presente che “l’impresa, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, attiverà richiesta di autorizzazione”, ma per l’assessorato regionale Territorio e Ambiente di fatto non è stato riscontrato quanto richiesto in quanto il “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” (Paur è il suo acronimo), comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi; dunque il Commissario di Governo è stato inviato a presentare, entro il termine di 30 giorni, l’istanza di autorizzazione regionale per l’immersione del materiale in mare, correlata da tutta la documentazione tecnica.

Una ulteriore procedura, que