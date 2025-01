"Riposa in pace" e tanti fiori per Caterina, la mamma uccisa con 30 coltellate dal figlio a Messina

Due mazzi di fiori poggiati sul portone della palazzina dove ormai abitava solo Giosuè, ma che per tanto tempo è stata anche la casa della famiglia Fogliani. L'aveva lasciata quell'abitazione Caterina Pappalardo, nonostante il forte legame con il quartiere e con la parrocchia di Sant'Antonio che frequentava assiduamente. L'aveva lasciata, forse, perché la convivenza con il figlio, dopo la morte del marito e il trasferimento della figlia era diventata ormai troppo difficile.

Un dato certo è che Caterina fino a poco tempo fa viveva ancora in via Cesare Battisti, da quando aveva traslocato a Mili, nonostante la distanza, aveva comunque continuato a frequentare la zona anche perché assisteva il figlio, puliva la casa, faceva la spesa.

E proprio il personale del supermercato a poche decine di metri dal portone di via Cesare Battisti ha voluto lasciare un mazzo di fiori per Caterina con un bigliettino e la frase "Riposa in pace". A dimostrazione di quanto la signora Fogliani fosse ben voluta nel quartiere.