Messina, tecnologie e parco urbano: cos’è il progetto dell’i-Hub

Più che un non luogo, negli anni quello che in futuro ospiterà l'i-Hub è diventato un “ex” luogo. Prima del terremoto del 1908 era occupata da depositi di petrolio. Dopo il piano Borzì del 1911 è stata destinata a servizi pensati per le attività marinare (come i magazzini generali). Oggi due degli edifici-fantasma che campeggiavano in una delle zone più prestigiose della città, a pochi passi dal porto, sono già stati demoliti: proprio gli ex Magazzini generali e l'ex Mercato ittico. Restano in piedi, ma ancora per poco, gli ex Silos Granai e l'ex Casa del portuale. Tutto ex, appunto. Prima dell’estate, come spiegato martedì mattina in terza commissione consiliare dal vicesindaco Salvatore Mondello e dal direttore generale Salvo Puccio, scompariranno anche questi due enormi immobili (entro marzo verranno consegnati i lavori di demolizione, in questi giorni si espleterà la gara), nel frattempo un concorso di progettazione, pensato insieme all’Ordine degli architetti, definirà il ridisegno di quello spazio (si parla di circa 8.600 metri quadrati), oggi diventato un mega parcheggio “abusivo” sul quale si sono accesi i riflettori della polizia municipale.