Messina: senso unico in via Reginella, la proposta è del presidente del consiglio comunale Pergolizzi

«Istituire il senso unico lungo la via Reginella, nella direzione da monte verso valle». La proposta, trasmessa all’assessore alla Mobilità Mondello e al sindaco, è del presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi: «La problematica risulta essere particolarmente critica – scrive – in quanto l’attuale configurazione della carreggiata a doppio senso di circolazione non garantisce uno spazio sufficiente per il passaggio contemporaneo di due autoveicoli», con «rischio significativo per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni», anche per l’assenza di «aree adeguate per eventuali manovre e soste in sicurezza». Da qui la richiesta «urgente» di un sopralluogo tecnico».