Messina, Giosuè ha ucciso la madre per i soldi? Oggi l’autopsia sul corpo di Caterina Pappalardo

Formalizzata l’accusa di omicidio per Giosuè Fogliani, il giovane di 26 anni, che ha ucciso la madre Caterina Pappalardo, di 62 anni, al culmine di un violento litigio. La tragedia familiare si è consumata in un appartamento di via Cesare Battisti a Messina. Una vicenda che ha destato parecchia impressione e un forte sgomento nell’intera città e, in particolare, nella comunità della chiesa di S. Antonio dove la donna era molto conosciuta. Ieri mattina, negli uffici del palazzo di Giustizia, il sostituto procuratore Massimo Trifirò, il magistrato titolare del caso, ha conferito l’incarico al medico legale Elvira Ventura Spagnolo per eseguire l’autopsia prevista per oggi pomeriggio all’obitorio del Policlinico. L’esame potrà fornire risposte più certe sulla dinamica dell’omicidio, chiarirà anche quante coltellate ha ricevuto la donna e quelle che sono state letali. Proseguono le indagini sul movente del matricidio, forse a scatenare la furia omicida una richiesta economica che la donna non poteva esaudire. La difesa del giovane sta valutando la richiesta di una perizia psichiatrica