La tragica morte di Caterina Pappalardo: nella casa di Mili Marina il cagnolino aspettava il suo ritorno

Ha atteso il ritorno della sua padrona per tutto il giorno. Quando a tarda sera sono arrivati i poliziotti ed i vigili del fuoco ad aprire la porta, si è fatto portare via docilmente. Nella tragica fine di Caterina Pappalardo c’è anche il cagnolino che la donna portava sempre con sè. Un cane di piccola taglia con il pelo bianco che era rimasto solo nella casa di Mili Marina dove la donna si era trasferita da qualche tempo. È rimasto da solo per tutto il giorno ma non è stato dimenticato dai poliziotti che, a fine serata, lo ha portato via consegnandolo a chi se ne potrà prendere cura.

«Mi sono accorta che sono venuti a prenderlo di sera- racconta un’anziana vicina - quando è uscito ha annusato attorno all’auto della signora, forse la cercava, poi l’hanno portato via. È un cane tranquillo non ha mai dato fastidio». Ieri mattina la casa di Mili Marina era vuota, porte e finestre chiuse. Davanti alla porta è rimasta l’utilitaria della donna, una Citroen grigia che usava per i suoi spostamenti. Martedì mattina aveva deciso di non prendere per raggiungere il centro. Caterina Pappalardo aveva in programma di recarsi ad un funerale con alcune amiche che aveva lasciato velocemente perché l’aveva chiamata il figlio chiedendole di preparare il pranzo.