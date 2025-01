Cosa nostra barcellonese: i giudici restituiscono tre immobili ad Angelo e Tindaro Porcino

I profili difensivi che i giudici valutano nel provvedimento di restituzione sono essenzialmente due . Per un verso la pericolosità sociale di Porcino padre secondo i giudici non sarebbe così retrodatata rispetto all’acquisto degli immobili, e poi non ci sarebbe mai stato un “apporto mafioso” del figlio Tindaro, il quale sarebbe soltanto una “testa di legno” che s’è prestato per alcune operazioni economiche. In primo grado il tribunale aveva rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che era stata avanzata dalla Procura, ma aveva ordinato al contempo la confisca di tutti i beni nella disponibilità di Angelo Porcino e del figlio Tindaro.

Per l’acquisto di quelle tre case a Barcellona, che in un primo momento erano state confiscate ad Angelo Porcino, noto esponente di Cosa nostra barcellonese, e a suo figlio Tindaro , due in via Scinà e l’altra a Portosalvo, c’è adesso una decisione contraria d’appello che le ha restituite a padre e figlio. Mentre per tutti gli altri beni la confisca è stata confermata.

Adesso per tre beni viene revocata la confisca, e vengono restituiti: un immobile di 139 mq, sito in via Domenico Scinà, n. 113, intestato formalmente alla figlia Antonina Porcino, unitamente a metà del lastrico solare; un altro immobile di via Scinà, intestato per metà ad Antonina Porcino e per metà ad Angelo Porcino; e infine un immobile di 120 mq, in via Strada Centineo della frazione Portosalvo, intestato all’ex moglie Carmela Scifo.

«I motivi di appello della difesa - scrivono i giudici -, ruotano attorno a più profili, sia di ordine tecnico-giuridico, con riferimento ai vincoli derivanti da una interpretazione costituzionalmente orientata della materia ed alla luce dei principi fissati dalla Cedu, che di ordine probatorio e fattuale: non si contesta il dato di fatto della pericolosità sociale che il tribunale ha legittimamente desunto da accertamenti costituiti da sentenze passate in giudicato, ma si contesta il profilo della perimetrazione temporale della suddetta pericolosità, la difficoltà per la difesa del proposto e dei suoi familiari di individuare a distanza di tanto tempo documentazione contabile idonea a giustificare gli acquisti effettuati ed il misconoscimento delle valide conclusioni assunte dal consulente tecnico di parte dottor Attilio Liga, che ha mosso precise critiche in ordine a tutti i profili tecnico patrimoniali di ricostruzione compiuti dall'ufficio di Procura».