Uccisa dal figlio a Messina: "Caterina stava recandosi a un funerale, poi ha deciso di andare a trovare Giosuè"

Ieri mattina Caterina Pappalardo aveva altri programmi: doveva recarsi al funerale di una conoscente con un’amica ma poi aveva cambiato idea, rinunciando ad andare in chiesa per recarsi dal figlio. «È un momento molto doloroso- dice la signora Santa che con voce commossa ricorda l’episodio di ieri mattina- lei era molto riservata non parlava del figlio perché era problematico. Da qualche anno aveva lasciato l’appartamento e aveva affittato una casa a Mili Marina per lasciare più libero il figlio. Ieri mattina doveva andare con un’amica al funerale ma poi le aveva detto che non ci sarebbe andata perché si doveva recare dal figlio».

La signora Santa ricorda con affetto Caterina Pappalardo: « era una persona a modo - prosegue - una vera amica, quando andavamo fuori era sempre disponibile a passare da casa mia per darmi un passaggio. Era una donna con molti interessi, ricordo che questa estate, a Ferragosto, aveva fatto una mostra di sue creazioni che riproducevano la Vara. L’aveva esposta nel chiostro dell’arcivescovado». Conosceva la signora Caterina Pappalardo anche un’anziana che abita in quel palazzo: «La vedevo con le buste della spesa, portava le cose da mangiare al figlio, prima vivevano insieme, ma non li conoscevo bene, abito qui da pochi anni» racconta. «Sono scioccata- aggiunge un’altra signora che abita in quel palazzo - ho sempre abitato in questa zona, mi ricordo quando il figlio era piccolo. Lei però con me non aveva mai parlato del figlio». Ieri mattina non era in casa: «mi ha chiamata un’altra vicina preoccupata dalle urla che arrivavano dall’appartamento ma quando sono arrivata c’era silenzio, ho suonato alla porta ma non mi ha aperto nessuno».