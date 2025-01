Stromboli, aggiudicate le opere per i torrenti

Sono stati aggiudicati al Consorzio stabile progettisti costruttori (Cpc) di Maletto (Catania) e al Consorzio Agoraa di Giuseppe Costantino, vicepresidente di Ance Catania gli accordi quadro relativi agli interventi che saranno eseguiti sui torrenti di Stromboli, al fine di evitare ulteriori rovinose esondazioni in caso di piogge di una certa intensità.

La gara d’appalto è stata gestita da Invitalia e segue l’ordinanza di Protezione civile, emanata dopo che il Consiglio dei ministri dichiarò lo stato d’emergenza alluvionale per l’isola di Stromboli, a seguito della disastrosa alluvione del 12 agosto 2022. La procedura è stata suddivisa in 4 lotti: il primo riguarda la progettazione, il oordinamento della sicurezza in fase e direzione dei lavori; il secondo include i servizi di verifica del progetto esecutivo e supporto alla validazione; il terzo l’esecuzione dei lavori; e, infine, il quarto tratta i servizi di collaudo tecnico-amministrativo e contabile. Per quanto riguarda le opere da eseguire, si è deciso di suddividere le aree in cui intervenire in due gruppi.