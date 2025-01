Sicurezza urbana, a Messina decolla il progetto M@GIS: oltre 1000 telecamere in 72 punti della città

Messina si prepara a cambiare volto grazie al progetto M@GIS (Gestione Integrata della Sicurezza), un'iniziativa ambiziosa che mira a rivoluzionare il modo in cui la città affronta la sicurezza urbana. Oggi, il sindaco Federico Basile ha ufficialmente annunciato l’avvio dell'ultima fase del progetto, con l’affidamento a Sielte S.p.A., azienda leader nel settore delle infrastrutture tecnologiche, dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una moderna infrastruttura di rete.

Una rete di sicurezza senza precedenti

Il cuore del progetto prevede l’installazione di ben 1082 telecamere di videosorveglianza in 72 aree strategiche del territorio comunale. Questi dispositivi saranno supportati da una rete di comunicazione all’avanguardia, progettata per garantire una connessione affidabile e performante in ogni angolo della città. Per rendere possibile tutto ciò, Sielte S.p.A. realizzerà 40 km di nuova fibra ottica, che si aggiungeranno ai 12 km già esistenti, creando una rete capillare in grado di sostenere le tecnologie più avanzate.