Messina, incidenti stradali gravi. Firmato un protocollo congiunto Procura, aziende sanitarie e forze dell’ordine per gli accertamenti tossicologici

Contrastare e prevenire gli incidenti stradali valorizzando le norme con il supporto di competenze e professionalità multidisciplinari. Sono alcuni dei principi alla base del Protocollo d’Intesa siglato oggi tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, le Aziende Sanitarie della Città e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime.

In un momento storico in cui si registra una recrudescenza di incidenti stradali e alla luce dell’introduzione del reato di omicidio stradale, è sempre più determinante poter contare su competenze e professionalità multidisciplinari che possano favorire i corretti accertamenti dello stato di ebbrezza o alterazione psicofisica in caso di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso in cui si verifichino incidenti stradali, in cui una a più persone siano morte o abbiano riportato gravi lesioni, sarà attivata nell’immediato una rete di controllo che, all’interno delle strutture sanitarie, consentirà di ricercare, nel rispetto delle garanzie di libertà individuali, nel sangue e nella saliva, la concentrazione di alcol o l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare i campioni prelevati all’interno degli ospedali cittadini che accoglieranno le vittime verranno indirizzati in prima battuta al Laboratorio dell’ASP di Messina che effettuerà l’analisi di screening di primo livello; in caso di positività il campione verrà inviato all’AOU G. Martino per le analisi di conferma di II livello.