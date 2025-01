L'omicidio di Messina, prima notte in carcere per Giosuè Fogliani: domani al Policlinico l'autopsia sul corpo della mamma Caterina Pappalardo

Prima notte in carcere per Giosuè Fogliani, il ventiseienne che ha ucciso la madre Caterina Pappalardo, di 62 anni, con numerose coltellate al culmine di un violento litigio in un’abitazione di via Cesare Battisti, a Messina. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per omicidio.

La polizia lo ha trovato in casa dove c'era anche il corpo della madre ormai privo di vita. L’autopsia è stata fissata domani pomeriggio al Policlinico di Messina. Stamattina il sostituto procuratore Massimo Trifirò, il magistrato che cura l’inchiesta, ha conferito l’incarico al medico legale Elvira Ventura Spagnolo che domani eseguirà l’esame all’obitorio del "G. Martino".

L’autopsia chiarirà, tra l’altro, la dinamica dell’omicidio. La donna sarebbe stata stordita con uno spray urticante e uccisa con almeno 30 coltellate. E proseguono gli accertamenti della Squadra mobile per chiarire il movente.