Caterina Pappalardo tra qualche giorno avrebbe avuto il ruolo di volontaria con i bambini alla Basilica di S. Antonio di Messina

Tutta la Basilica di Sant’Antonio è stretta nel dolore per tragica sorte toccata a Caterina Pappalardo, fedele frequentatrice della chiesa che collaborava anche con la mensa di Sant'Antonio. Aveva un gruppo di amiche con cui da ormai tanti anni animava le attività della comunità religiosa, leggeva la Parola, partecipava assiduamente alle tante missioni che Sant’Antonio porta avanti. Mantenendo sempre molto riserbo sulla propria vita personale e familiare, Caterina non accennava mai a problemi propri o del figlio. Di lui – così come hanno raccontato anche altri conoscenti – non parlava quasi mai.

«Siamo scossi, appena abbiamo saputo della tristissima e terribile notizia della sua morte, avvenuta in modo così violento per mano del figlio, siamo rimasti anche noi sbalorditi» ha dichiarato padre Mario Magro, il rettore della Basilica. La signora Caterina era una figura molto amata nella comunità parrocchiale: «Non ho mai avuto l’occasione di parlarle personalmente, ma la conoscevamo tutti, era una donna religiosa, molto disponibile e generosa».