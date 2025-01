Rassegna stampa 14-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

•⁠ ⁠Messina, inchiesta morti sospette: 80 interventi "saltati" al Papardo dopo il sequestro delle sale operatorie

•⁠ ⁠Messina, le morti sospette al Papardo: undici gli indagati tra manager sanitari e medici

•⁠ ⁠Messina, la salute e la politica: quando il diritto alla vita si scontra con i giochi di potere (ore 13)

•⁠ ⁠Ferimento in discoteca a Villafranca Tirrena, pena ridotta in appello: 6 anni al giovane che accoltellò un coetaneo

•⁠ ⁠Messina, il caso della morte di Giovanna Saglimbeni deceduta al Policlinico: chiesta la condanna per tre medici

•⁠ ⁠Messina, scontro in via D’Anfuso e la morte di Gianluca Cerra: inflitti 4 anni in appello

•⁠ ⁠Ospedali senza infermieri in Sicilia: una “voragine” nella sanità

Il giallo

•⁠ ⁠Matacena, la Procura dispone un nuovo esame del Dna: l'ipotesi di duplice omicidio per le morti dell’armatore e della madre