Paura a Milazzo, fiamme al ristorante Damare. Prende fuoco una stufa

Momenti di grande apprensione ieri sera intorno alle 22 per un incendio divampato all’interno della veranda coperta del ristorante Damare situato nella centralissima via Luigi Rizzo proprio di fronte al terminal aliscafi. A provocare il rogo a quanto pare l’improvvisa fiammata di una stufa “a fungo “ utilizzata per riscaldare la veranda. Nessuna persona coinvolta ma solo attimi di paura visto che il locale era aperto ma i clienti si trovavano nella sala interna. Le fiamme hanno invaso velocemente tutta l’area esterna coperta dalla tenda in plastica materiale che verosimilmente ha favorito il propagarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Milazzo. Le fiamme sono state spente immediatamente. Da quantificare i danni circoscritti al tendone, alle suppellettili e al pavimento.