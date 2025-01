Messina, scontro in via D’Anfuso e la morte di Gianluca Cerra: inflitti 4 anni in appello

Si è chiuso con una riduzione di pena il processo d’appello per l’incidente mortale nel quale ha perso la vita Gianluca Cerra, un giovane di 24 anni che morì in un tragico schianto in via D’Anfuso il 31 marzo 2019. Era in sella ad una moto Honda che si scontrò contro una Fiat Idea condotta a Pippo Iovino. L’impatto fu fatale per il giovane che perse la vita. Iovino fu accusato di omicidio stradale aggravato. Ieri si è concluso il secondo processo d’appello con la condanna a 4 anni. Già una volta, nel dicembre 2023, la Corte d’appello si era pronunciata sulla vicenda confermando la condanna a 5 anni che era stata inflitta all’uomo in primo grado. I giudici avevano confermato anche i risarcimenti immediati decisi in primo grado a carico dell’automobilista, in solido con la compagnia assicurativa, a favore dei familiari, con provvisionali tra i 100mila e i 40 mila euro a seconda del grado di parentela. Nel processo i familiari furono rappresentati come parte civile dagli avvocati Antonella Russo, Giovanni Calamoneri e Vincenzo Trimarchi.