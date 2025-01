Messina, il caso della morte di Giovanna Saglimbeni deceduta al Policlinico: chiesta la condanna per tre medici

È arrivato alle ultime battute il processo per la morte di Giovanna Filippa Saglimbeni, la funzionaria di banca, era direttrice della filiale Unicredit di San Filippo, deceduta a 49 anni il 30 luglio 2017. La donna morì al Policlinico dove era ricoverata. Il processo che si svolge davanti alla giudice monocratica Marialuisa Gullino, è nei confronti di tre medici del reparto di Chirurgia generale e d’urgenza del Policlinico Antonino Milone, Domenica Paparo e Mario Briguglio. Ieri è stato il giorno dell’accusa. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 1 anno per Milone e Briguglio e un anno e 6 mesi per Paparo. Il processo è stato quindi rinviato alla prossima udienza per gli interventi dei difensori e per la sentenza.

Una vicenda dolorosa, cominciata con il desiderio della donna di rimettersi in forma. Giovanna Saglimbeni, infatti, qualche giorno prima si era sottoposta ad un intervento per risolvere i problemi di sovrappeso presso la clinica privata Carmona. Un intervento che era riuscito tanto che era tornata a casa ma due giorni dopo, accusando dei dolori, si era recata al Policlinico dove, una Tac aveva rivelato una perforazione intestinale, versamento pleurico e pericardico. Era stata quindi ricoverata nel reparto di Chirurgia generale. In quel reparto ci è rimasta fino al 30 luglio 2017 quando purtroppo è deceduta lasciando nella disperazione il marito e due figli. I familiari si erano rivolti all’avvocata Rina Frisenda, che li rappresenta nel processo, e la procura aveva aperto un’inchiesta sfociata nel rinvio a giudizio dei tre medici che sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Carrabba e Giovanni Calamoneri. L’accusa contesta, tra l’altro di non essere intervenuti chirurgicamente dopo che una Tac aveva evidenziato segni di perforazione gastrica. La perizia dei consulenti nominati dal pubblico ministero aveva, infatti, puntato i riflettori sui medici che si erano succeduti nei turni nel periodo in cui la donna era ricoverata al Policlinico nel reparto di Chirurgia generale. In particolare sulla scelta conservativa e non chirurgica.