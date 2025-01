Messina, controlli sul territorio: un arresto per furto e 13 denunce

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio, hanno svolto un’intensa attività di pattugliamento nelle aree cittadine e periferiche, anche durante le ore notturne. Tra dicembre e l’inizio del nuovo anno, sono stati controllati oltre 1.500 veicoli e più di 1.900 persone, con un bilancio significativo: un arresto in flagranza di reato e 13 persone denunciate all’autorità giudiziaria.

Attività antidroga e violazioni al Codice della Strada

Durante i controlli, una persona è stata arrestata per furto, mentre 16 individui, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Contestualmente, i militari hanno sequestrato hashish, cocaina, crack, marijuana ed eroina. Due di queste persone sono state denunciate anche per guida sotto l’effetto di droghe, un reato che mette in serio pericolo la sicurezza stradale.