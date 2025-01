La 62enne accoltellata dal figlio a Messina, i vicini: "Una donna di chiesa, inimmaginabile quanto accaduto"

Caterina Pappalardo, 62 anni, era rimasta vedova qualche anno fa. Della famiglia fa parte anche la sorella di Giosuè Fogliani che vive fuori Messina. Sui social il dolore di quanti conoscevano la donna che viene descritta come una bella persona da alcuni gestori di esercizi commerciali dove spesso lei si rivolgeva. Sgomento anche tra gli operatori commerciali situati nello stasso stabile dove stamattina si è consumata la tragedia. Uno di loro: "L'abbiamo saputo a mezzogiorno, quando abbiamo visto arrivare le volanti della polizia. Ipotizzavamo un furto in un appartamento ma mai e poi mai quanto è realmente accaduto. La signora la vedevo spesso fino a qualche giorno fa, ma proprio questa mattina non l'ho vista - afferma il titolare di un negozio che si trova al piano terra dello stesso stabile. Anche del ragazzo non posso dire male, sempre educato, almeno a noi non ha mai dato l'impressione di una persona violenta "