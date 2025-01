"Adriano ora è un angelo", Furci Siculo piange la morte del 14enne stroncato da una malattia

La musica è stata la sua vita e, anche domani, aspetterà tutti per cantare insieme, come recita l’annuncio del suo ultimo viaggio.

Da Furci Siculo a Taormina il comprensorio ionico da ieri è incredulo per la prematura scomparsa di Adriano Aloisi, 14enne furcese spirato al Policlinico di Catania dopo una malattia che lo ha portato via in pochi mesi.

Studente al primo anno dell’Istituto tecnico superiore “Salvatore Pugliatti”, indirizzo Turismo, amava l’arte, e in particolare la musica, e da oltre 9 anni faceva parte del Piccolo Coro Città di Taormina, guidato dal maestro Ivan Lo Giudice rimasto al suo fianco fino all’ultimo momento assieme ai familiari straziati dal dolore.

Al canto aveva affiancato il pianoforte, strumento che lo aveva affascinato e con il quale voleva intraprendere il percorso musicale: negli ultimi mesi la malattia lo aveva costretto a interrompere le attività, ma il suo coro non lo ha mai lasciato solo e il 26 dicembre, in occasione del concerto di Natale al Palazzo dei Congressi, i 77 compagni gli hanno dedicato l’Aria sulla quarta corda di Bach, con un arrangiamento per voci bianche del maestro Lo Giudice, mostrando una scritta luminosa con la frase “Forza Adriano”. Il ragazzo era in platea con la famiglia e ha vissuto con forte emozione quell’omaggio, tributato da quasi 1.000 spettatori tutti alzatisi in piedi per un lungo applauso.

«Siamo molto tristi, Adriano era uno dei nostri pilastri - commentano i responsabili del Piccolo Coro - lo scorso anno era stato eletto vicepresidente e la sua scomparsa lascia un vuoto immenso in quanti lo hanno conosciuto. Lo ricorderemo sempre». La notizia della morte del 14enne è arrivata ieri mattina anche tra i banchi della sua scuola: «Tanto dolore - commenta il dirigente Luigi Napoli - ci stingeremo ai familiari e lo ricorderemo con diverse iniziative». Strazio anche alla Media “Petri” di S. Teresa di Riva, che ha frequentato fino allo scorso anno partecipando anche al laboratorio teatrale: «È stato protagonista e ha amato l’arte in tutte le sue forme - lo ricorda l’Istituto comprensivo diretto da Enza Interdonato - un autentico animo gentile, nell’accezione più pregnante e forte».

A Furci Siculo domani sarà lutto cittadino, proclamato dal sindaco Matteo Francilia in occasione del funerale, previsto alle 15 nella chiesa Santa Maria del Rosario: «Un velo di tristezza, sconforto ed incredulità si è abbattuto sulla nostra comunità - le parole del primo cittadino - la scomparsa di un di un nostro figlio è inaccettabile e contro natura. Furci abbraccia i genitori, i fratelli, i nonni e la famiglia. Nemmeno il tempo potrà lenire un dolore così forte».

Giornate tristi per Furci Siculo, dove anche oggi sarà lutto cittadino per il funerale di Aldo Pasquale, 64enne operaio comunale scomparso a causa di una malattia, ricordato anche per un gesto eroico compiuto nel 2015, quando si addentrò nel Savoca in piena salvando una donna e il figlio rimasti in una roulotte.