Milazzo, scontro tra due auto: fratture per un 62enne

Serata da incubo per gli automobilisti in transito da e per Milazzo. A seguito di un incidente stradale, dalla dinamica spettacolare, ma per fortuna dalle conseguenze non gravi per le persone coinvolte, si è reso necessario chiudere al traffico la strada che da Olivarella conduce all’ospedale “Fogliani” e ciò ha determinato code sia verso Archi che ad Olivarella. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18,30 in prossimità del cavalcavia di Grazia in via delle Concordia ed ha coinvolto una Ford “Focus” e una Nissan“ ”Juke”. Secondo la prima ricostruzione operata dagli inquirenti (sul posto sono giunti carabinieri e polizia locale) uno dei mezzi stava uscendo dalla via Arno, una stradina di campagna, per immettersi sull’arteria principale, non accorgendosi, probabilmente a causa della pioggia e dell’oscurità, però dell’arrivo dell’altra vettura. Impatto inevitabile e violento che ha danneggiato i due mezzi: la Nissan dopo un testacoda e finita contro il guard rail, mentre la Ford, girandosi su se stessa, si è accartocciata dal lato sinistro. Un danno che ha bloccato i due occupanti, una coppia di San Filippo del Mela. Per estrarre il guidatore, C. S., 62 anni è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, molto dolorante, ma comunque cosciente è stato trasportato assieme alla moglie, F.G., 60 anni al vicino pronto soccorso. Dai primi esami avrebbe riportato fratture al femore con prognosi di 40 giorni. Solo escoriazioni e stato di choc per la moglie. Anche il guidatore della Nissan è giunto all’ospedale, ma anche lui non avrebbe registrato problemi di rilievo.