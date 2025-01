Messina, incivili colpiscono anche in un sportello bancomat di Viale Europa

Degrado e disgusto anche nel minuscolo bancomat di un istituto bancario sul viale Europa. Nella piccola stanza dove è possibile solo effettuare prelievi, oltre al fatto che i rifiuti non vengono raccolti per tempo da chi di dovere c'è chi se ne approfitta per gettare carte di ogni genere, posto che le ricevute, se ritirate dopo l'operazione, dovrebbero restare in possesso dell'utente. Sta di fatto che il cestino è stracolmo e sul pavimento ci sono cartacce di ogni genere. Ma non è tutto: i fruitori del bancomat di Viale Europa raccontano di odori nauseabondi dovuti al fatto che con ogni probabilità, l'area prelievi viene utilizzata come fosse una latrina pubblica. E dire che in un cartello all'interno si legge: " Area videosorvegliata"