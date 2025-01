Messina, «Cartello indicante San Saba posto sul territorio di Rodia»

Il cartello dove lo metto? È polemica sul segnale stradale fuori posto posizionato nel territorio di Rodia, ma che erroneamente riporta la dicitura San Saba. L'equivoco è stato segnalato al dirigente del Dipartimento manutenzione stradale del Comune con una nota inviata dall’ex consigliere di Circoscrizione, Mario Biancuzzo residente a San Saba, il quale afferma: «Il cartello è fuorviante e rischia di ingannare gli automobilisti, in particolare quelli che non conoscono la zona e vengono da fuori, creando problemi. Il tratto in questione lungo la Statale 113 al km 27, 550 appartiene infatti al perimetro del villaggio di Rodia e non di San Saba. Se si verificassero incidenti stradali in quel punto, rischiano di incorrere in errore anche i vigili urbani e le agenzie di assicurazioni che nei verbali scriverebbero S. Saba in luogo di Rodia. Si chiede pertanto alla ditta incaricata di spostare urgentemente il cartello nel posto giusto, all’interno del villaggio di San Saba». (ri. ser.