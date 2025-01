Acquedolci, violenza sessuale: sentenza ribaltata

Non ha commesso alcuna violenza sessuale il 35enne romeno Simion Marius Marc, accusato di aver abusato di una donna nel 2019 ad Acquedolci. La Corte d’Appello di Messina lo ha assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione che gli era costata, in Primo grado, la pesante condanna ad otto anni di reclusione, comminata nel novembre 2023 dal Tribunale di Patti.

Una sentenza totalmente riformata dalla Seconda sezione penale d’appello - presidente Bruno Sagone, consiglieri Orlando e Sciglio - con la revoca delle statuizioni civili già disposte in risarcimento del danno alla persona offesa.

Il procedimento scaturì dalla denuncia presentata da una donna che riferì di essere stata vittima di violenza nel marzo 2019. Secondo il suo racconto due uomini, nascosti in un locale interno al pian terreno del palazzo nel quale risiedeva, dopo averla sorpresa alle spalle l’avrebbero immobilizzata, legata mani e piedi e quindi costretta a subire atti sessuali. Le indagini condotte dai carabinieri portarono all’individuazione di due sospettati di nazionalità romena che, nel 2021, furono rinviati a giudizio.