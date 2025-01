S. Teresa di Riva, opera incompiuta da 30 anni: l’“Area Interna” farà il miracolo?

L’idea era quella di utilizzarla per eventi pubblici, ma non sin è mai concretizzata e, 30 anni dopo, rimane solo uno scheletro a due piani, costruito tra gli Anni ’80 e ’90 del secolo scorso e rimasto a metà perché l’impresa realizzatrice è fallita.

Il Centro polifunzionale di S. Teresa di Riva, situato sulla strada panoramica, l’incompiuta per eccellenza del paese, potrebbe però arrivare al traguardo grazie ai nuovi fondi della programmazione comunitaria.

L’amministrazione comunale ha infatti inserito il progetto di messa in sicurezza e completamento dell’immobile all’interno della programmazione dei Fondi “Po Fesr 2021-2027 dell’Area interna Santa Teresa di Riva-Valli Joniche”, classificandolo come in attesa di finanziamento.

L’intervento figura nell’elenco delle incompiute del “Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027” approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, con un progetto risalente al 2019, e viene prevista una spesa di 2.500.000 euro per completare i lavori, rimasti fermi dai primi Anni ’90 del secolo scorso.

Nell’Anagrafe regionale delle opere incompiute, aggiornata al giugno scorso, il Polifunzionale è invece sparito.