Messina, piove negli impianti sportivi: PalaRescifina e PalaTracuzzi fanno... acqua

Gli impianti sportivi messinesi fanno acqua... E' proprio il caso di dirlo, visto quanto accaduto oggi in occasione di alcune gare di volley e basket. Il primo caso al PalaRescifina dove si giocava la sfida tra l'Akademia Sant'Anna Messina e Mondovì con le peloritane che inseguono la promozione in serie A e hanno vinto per 3-1. L'unica nota negativa è stata rappresentata dalla pioggia che entrava nel palasport dal tetto: con l'acqua che gocciolava sul parquet e sugli spalti, costringendo gli addetti del club peloritano a mettere dei recipienti. Una situazione che preoccupa, visto anche che il palasport di San Filippo ospiterà tra qualche giorno il concerto de "Il Volo".

Scena simile al PalaTracuzzi in occasione del match di pallacanestro tra il Basket School e il Rende, vinto dai messinesi. Ma nel corso della gara gli arbitri sono stati costretti ad interrompere il gioco per oltre 10' per il parquet bagnato a causa delle infiltrazioni. Non una novità nel palasport di Via Rocca Guelfonia.