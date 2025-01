Messina, piazza Stella Maris cambia volto: nuovi parcheggi e villetta nel cuore di Minissale

C’è uno slargo, nel quartiere di Minissale, che pochi messinesi conoscono. Piazza Stella Maris è essenzialmente nota ai residenti nella zona, che tra poco potranno beneficiare di un’area tutta nuova. Merito dei fondi della Democrazia partecipata, visto che la proposta di riqualificazione è risultata vincitrice dell’edizione 2023, accaparrandosi la somma accantonata.

Pochi giorni fa, l’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile ha assegnato l’appalto all’operatore economico Ever Green srl. Importo di aggiudicazione pari a 94.972,91 euro, su una base di gara di 118.854,68 euro. Il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della piazza, rendendola uno spazio di aggregazione e servizio per la comunità locale. Gli interventi principali riguardano la realizzazione di un nuovo parcheggio, l’installazione di un’area giochi attrezzata e l’implementazione di un sistema di drenaggio per le acque meteoriche. Nella relazione tecnica, si specifica che questa porzione di territorio è caratterizzata da una significativa densità abitativa e da una crescente domanda di spazi pubblici ben organizzati e accessibili». Quindi, il Comune «mira a migliorare la qualità della vita degli abitanti, attraverso il recupero di aree degradate e la creazione di nuovi spazi per il verde pubblico e il parcheggio».