Caronia, furiosa mareggiata a Canneto: lungomare invaso dalle acque

Una furiosa mareggiata si è abbattuta su Canneto di Caronia, trasformando il lungomare in un fiume in piena. Onde impetuose hanno invaso strade, locali e abitazioni vicine, causando danni significativi e momenti di apprensione tra i residenti. L'acqua ha trascinato con sé detriti e sabbia, rendendo impraticabili diverse aree. Squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona, mentre gli abitanti cercano di fare i conti con i danni subiti. Una scena di straordinaria potenza della natura che lascia il segno sulla comunità locale.