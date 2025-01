Taormina, raddoppio ferroviario: preoccupazioni e proposte

«L’intervento sconvolgerà in modo irreversibile lo stato dei luoghi, cementificando e distruggendo tutto». A lanciare l’allarme è l’associazione “Patrimonio Sicilia”, che con il vicepresidente Piero Arrigo solleva un caso legato alla costruzione della nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo.

Il progetto, superata la stazione sotterranea di Taormina in direzione Messina, prevede la realizzazione di una galleria di interconnessione con la linea storica a Letojanni e ciò rende necessario deviare provvisoriamente il tracciato sia della Statale 114 che dell’A18 (carreggiata direzione Messina), che verranno traslate verso valle in corrispondenza della frazione Mazzeo: nel primo caso il tracciato provvisorio si sviluppa per 264 metri e per la sua realizzazione previste opere di contenimento del rilevato che non interferiscono con l’attuale sede ferroviaria, mentre per la Messina-Catania la deviazione avrà uno sviluppo di poco più di 328 metri e sarà necessario un ponte provvisorio per il superamento del dislivello. Opere che secondo Arrigo turberanno il territorio: «I residenti di Mazzeo sono in larga parte ignari del progetto del doppio binario – sostiene il vicepresidente di “Patrimonio Sicilia”–, un’opera faraonica e inutile che sconvolgerà la viabilità stradale ed autostradale per diversi anni, sfregiando in modo irreversibile e permanente le uniche aree a verde esistenti nel centro abitato, in prossimità delle scuole e della parrocchia». L’associazione propone una variante al progetto del raddoppio, sostenendo che l’iniziativa sia sposata anche dal Comune di Taormina, per spostare l’ingresso della galleria di interconnessione nella vallata del torrente Letojanni, tra il parcheggio comunale e il Distaccamento dei vigili del fuoco, oppure suggerisce di creare il nodo di interscambio alla stazione Alcantara, nella frazione Trappitello. Arrigo ne ha discusso anche col sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, che valuterà con il collega di Taormina se chiedere una modifica al progetto viste le tante perplessità.