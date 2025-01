Rassegna stampa 11-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli che potrete leggere su Gazzetta del Sud-Messina in edicola oggi:

Messina, una svolta epocale anche per la Falce?

Messina e le opportunità da cogliere (ORE 13)

Messina, recupero della Cannizzaro-Galatti: è il momento del primo appalto

SANITA'

Messina, quelle sale operatorie chiuse che “azzoppano” il Papardo

Tutti i nodi irrisolti dell’ospedale di Sant’Agata Militello

IN PROVINCIA

Taormina, raddoppio ferroviario: preoccupazioni e proposte

Carcere di Barcellona, agente penitenziario aggredito e ferito alla testa

Patti, l’emergenza idrica è un lontano ricordo: chiuso il Centro operativo comunale

IN SICILIA

Investimenti per 65 miliardi, i pareri della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione siciliana