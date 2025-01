Messina, scontro tra auto e scooter all'incrocio tra via Orso Corbino e via Oreto: ferita una giovane

Ancora un incidente all'incrocio tra la via Orso Corbino e la via Oreto. Questo pomeriggio si è verificato uno scontro che ha coinvolto un'auto e uno scooter. Nell'impatto è rimasta ferita lievemente una giovane che era in sella allo scooter e che ha riportato alcune escoriazioni. È stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte della polizia municipale. Appena un mese fa, all'altezza dello stesso incrocio, si era verificato un altro incidente che aveva coinvolto tre auto, una si era anche capovolta.Oggi l'ennesimo incidente che conferma la pericolosità di quell'incrocio.