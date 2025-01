Messina, recupero della Cannizzaro-Galatti: è il momento del primo appalto

Ci vorranno non meno di anni prima di poter risentire la campanella tornare a suonare alla Cannizzaro Galatti. Uno degli edifici scolastici più centrali e frequentati della città nel corso di quest’anno inizierà il percorso per dargli una seconda vita. Rimetterlo in condizioni di sicurezza è un impegno economico importante quasi come costruire una scuola ex novo, ma è un impegno che non poteva non essere onorato.

Nei giorni scorsi è stato affidato l'incarico per la prima progettazione di uno dei due stralci dei lavori da 10 milioni di euro che il Comune ha programmato. Ma è a fine mese che dovrebbe esserci il primo importante passo verso la riapertura. Gran parte degli studenti sono stati trasferiti da settembre del 2023 al Cristo Re e all’istitudi viale Principe Umberto, dove il Comune paga l'affitto, ma è chiaro che non può che essere una condizione transitoria.

Sono due gli stralci dell'intera messa in sicurezza di questo grande edificio a forma di “elle” che proprio quest’anno raggiunge il secolo di storia ( fu l’ingegnere Galbo a realizzarlo nel 1925). Il primo riguarda l'ala della“ ”Galatti”, la più vicina al tribunale. La sua messa in sicurezza vale 2.165.000 a cui vanno aggiunti tutti gli oneri a corredo di un appalto pubblico. Si tratta di uno dei lati corti della “elle” e l’ipotesi di durata del cantiere è di due anni.