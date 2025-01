Messina, il cane sul balcone di Curcuraci diventa un caso politico

Due interrogazioni parlamentari, una a Roma e l’altra a Palermo, saranno presentate per chiedere il rispetto della legge contro il maltrattamento degli animali e la ferrea applicazione da parte degli enti preposti. Una prima nota già è stata inviata all’Asp di Messina per chiedere una spiegazione sul caso del cane di contrada Marotta a Curcuraci.

Una situazione denunciata, due giorni fa da Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali, venuto a Messina per documentare le condizioni pietose in cui si trovava l’animale, che sarebbe stato tenuto dai proprietari nel balcone di casa al freddo e tra le sue stesse feci e urine. Una questione diventata ora di interesse nazionale accendendo i riflettori della politica. Perplessità sono state espresse in merito al comportamento del veterinario dell’Asp, il quale intervenuto sul posto per verificare la situazione, non avrebbe provveduto ad allontanare il cane dall’abitazione, lasciandolo ancora sotto la custodia dei proprietari.