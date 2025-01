Messina, a pesca con le bombole e dispositivi luminosi non consentiti: sanzione di mille euro per un sub

Ieri sera la Guardia costiera di Messina e personale dell’Arma dei carabinieri appartenenti alla Stazione di Scaletta Zanclea hanno sorpreso, sul litorale di Itala Marina, un pescatore sportivo che utilizzava attrezzi non consentiti: fonti luminose e attrezzature di ausilio per la respirazione.

Per la pesca subacquea in apnea è consentito l'uso di una torcia.

Per la pesca con la fiocina è permesso utilizzare una lampada.

Pesca subacquea: deve essere praticata esclusivamente in apnea, senza l’uso di apparecchi di respirazione. L’uso di questi apparecchi è consentito solo per attività diverse dalla pesca.

Limiti di cattura: il pescatore sportivo non può catturare più di 5 kg al giorno tra pesci, molluschi e crostacei, salvo il caso di un singolo pesce che superi tale peso.

Le violazioni a queste normative possono comportare sanzioni amministrative, come multe e il sequestro dell’attrezzatura utilizzata.

Oltre alla normativa nazionale, esistono regolamenti locali emanati dalle Capitanerie di Porto o da altre autorità competenti, che possono prevedere ulteriori restrizioni. È sempre opportuno informarsi presso le autorità locali sulle disposizioni vigenti nella zona in cui si intende praticare la pesca sportiva.