McDonald's fa poker a Messina: nella zona nord arriva il quarto fast food della catena in città

Nascerà in viale Ferdinando Stagno D’Alcontres, nei pressi del centro commerciale della zona a valle dell'ospedale Papardo, il quarto McDonald's di Messina. Il primo fu quello di Contesse, poi fu la volta di quello nel cuore della città, a piazza Cairoli, quindi il terzo, a Maregrosso. Ora anche la zona nord avrà il suo storico fast food americano.

A dare il via libera al relativo piano di lottizzazione, due giorni fa, è stata la giunta del sindaco Basile. Il piano era stato presentato da Serenella Fiorino, amministratore unico della Fi.Di.Al. Spa, e da Paolo Soro, procuratore speciale della McDonald's Development Italy Llc, il 4 aprile di due anni fa, finalizzato «alla realizzazione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra da adibire a ristorante con servizio drive ed aree pertinenziali ad insegna Mcdonald's e di un'area di verde attrezzato», in località Papardo del comune di Messina.

In particolare il progetto di piano di lottizzazione è stato firmato da tre tecnici, gli ingegneri Sergio Fasulo, Alessandro Silvestro e Clelia Urzì Brancati, e prevede un’area di 3.620 metri quadri, in cui verrà realizzato, appunto, il punto vendita McDonald’s con i relativi parcheggi e zona a verde ed una ulteriore area di circa 380 mq che verrà destinata a verde attrezzato e che resterà di proprietà della ditta Fi.Di.Al. Spa.

I lottizzanti si impegnano a cedere gratuitamente al Comune tutte le opere di urbanizzazione primaria e precisamente: parcheggi pubblici e strada; impianto di illuminazione pubblica; rete fognaria ed idrica; rete di distribuzione energia elettrica; verde pubblico attrezzato.