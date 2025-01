Il caso delle “protesi d’oro” a Messina, in Appello condanne ridotte per 3 medici

Il sostituto pg Giuseppe Costa aveva chiesto alla Corte d’appello la conferma della sentenza di primo grado. A questa richiesta si è associato anche l’avvocato Carmelo Scillia per il Policlinico parte civile nel processo. Dopo l’intervento degli avvocati Giuseppe Carrabba, Piero Pollicino che hanno sostenuto le ragioni dei loro assistiti, la Corte è entrata in camera di consiglio per la sentenza che è arrivata nella serata. Il processo di primo grado si era concluso il 31 ottobre 2023 con tre condanne a 3 anni e 6 mesi.

Alla fine sono rimasti in piedi solo due ipotesi di falso, altre due sono andate via con la dichiarazione della prescrizione. Si è concluso con tre condanne a un anno e dieci mesi , con la concessione del beneficio della sospensione condizionale il processo d’appello sulle “Protesi d’oro” che vedeva imputati tre medici .

Il tribunale aveva riconosciuto solo il reato di falso mentre per tutte le altre contestazioni era arrivata la prescrizione cosi come era stato sollecitato anche dal pubblico ministero. Originariamente ai tre i medici l’accusa contestava, in concorso, i reati di falso materiale e falso ideologico del pubblico ufficiale, peculato e truffa aggravata, consumati nell’esercizio delle loro funzioni di dirigenti medici dell’Azienda ospedaliera, tra il 2011 e il 2013.

Le indagini, condotte dagli agenti della sezione di pg della polizia, presero il via a giugno del 2013. Dagli accertamenti era emerso che gli interventi di chirurgia estetica (mastoplastica) eseguiti dal prof. Marullo e dal dott. Calbo, venivano fatti risultare come necessari per la rimozione di patologie oncologiche, in realtà inesistenti. Nell’inchiesta furono ricostruite le testimonianze di tutte le donne, dodici, sottoposte a mastectomia senza che ci fosse alcun bisogno dal punto di vista patologico, nel reparto di Endocrinochirurgia, all’epoca diretto dal prof. Elio Calbo.