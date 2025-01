Carcere di Barcellona, agente penitenziario aggredito e ferito alla testa

Un detenuto ha aggredito e ferito un agente della polizia penitenziaria, in servizio nella mattinata di ieri all’interno del terzo Reparto della Casa circondariale di Barcellona. Il poliziotto sarebbe stato ferocemente aggredito con calci sferrati in diverse parti del corpo e privato della sua radiotrasmittente con la quale stava per chiedere i soccorsi dei colleghi. Infatti, il detenuto, di origine lombarda, dopo aver spintonato l’agente sarebbe riuscito a strappargli dalle mani il prezioso strumento che avrebbe poi distrutto scagliandolo contro la parete. Sembrava una giornata normale quella di ieri, almeno fino a quando il detenuto si era recato in infermeria. Una volta uscito, però, si sarebbe introdotto nell’attiguo ufficio agenti dove avrebbe iniziato a rovesciare e danneggiare la scrivania e la cassettiera, colpendo l’agente che si trovava da solo nell’ufficio e scagliando contro di lui la scrivania, la cassettiera, e altri oggetti presenti nella stanza. Il poliziotto è stato colpito alle gambe e alle braccia ed ha subito lesioni alla testa. Nonostante le ferite, l’agente è riuscito a trascinare fuori dall’ufficio il detenuto che, una volta fuori, avrebbe cominciato a colpire il poliziotto con calci in varie parti del corpo. Soccorso da altri due colleghi l’agente è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo, dove oltre alle lesioni alle gambe e su altre parti del corpo, è stato riscontrato un trauma cranico. L’ uomo è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Ultimati gli accertamenti diagnostici, l’agente penitenziario è stato dimesso.