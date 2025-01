Messina, scontro violento nella ZIR tra un'auto e una bisarca: ferita una donna

Incidente questa mattina in via Orso Corbino, nella ZIR. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda alla cui guida si trovava una donna, è andata a schiantarsi contro una bisarca che stazionava nei pressi di una concessionaria. Violento l'impatto che, stando alle voci raccolte da alcuni testimoni, potrebbe essere avvenuto a seguito di un malore della conducente dell'utilitaria. La donna è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza giunta sul posto e trasportata al Policlinico

IN AGGIORNAMENTO