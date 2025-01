Messina, raffica di controlli: un'attività commerciale con due lavoratori irregolari e sanzioni per 10mila euro. 24enne arrestato per droga

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro del capoluogo peloritano, con l’attuazione di pattugliamenti dinamici e posti di controllo, finalizzati alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa e all’identificazione di persone sospette con mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell’attività antidroga i militari dell’Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne messinese, ritenuto responsabile del reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. L’uomo, dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un giovane, è stato successivamente sottoposto a perquisizione in casa, venendo trovato in possesso di oltre 100 grammi, tra hashish e marijuana. Nello specifico, oltre alla droga, nell’abitazione del 24enne sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi per la successiva vendita al dettaglio della sostanza agli assuntori. Tutta lo stupefacente sequestrato è stata inviato ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.