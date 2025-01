Frana ad Alcara Li Fusi: interrotto il transito sulla SP 161 bis che collega a Longi

È chiuso dalla tarda serata di ieri il transito sulla SP 161 bis che collega i territori di Alcara Li Fusi e Longi a causa del distacco dal costone roccioso sovrastante di alcuni massi di consistenti dimensioni che sono finiti sulla carreggiata in località Cammara del comune alcarese.

L’episodio fortunatamente non ha provocato alcuna conseguenza tuttavia di concerto tra la Città Metropolitana ed il sindaco di Alcara Ettore Dottore, a scopo precauzionale, è stata disposta l’inibizione al transito di quel tratto in attesa delle verifiche del caso. La circolazione è stata quindi deviata su un’arteria comunale lato valle che costeggia l’area, su cui sono presenti anche diversi insediamenti abitativi.

Stamani il sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana di Messina, insieme a personale del comune ed alla stessa amministrazione locale, per valutare lo stato dei luoghi e l’esecuzione di eventuali interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area.