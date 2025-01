Si perdono nel bosco di Malabotta: in salvo quattro adulti e un bambino a Montalbano Elicona

Tanto affascinante quanto pericoloso. Ancora una volta il bosco di Malabotta, a Montalbano Elicona, diventa teatro di una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia.

Protagonisti quattro adulti, con un bimbo piccolo al seguito, provenienti dall’hinterland catanese.

Dopo aver visitato il sito dell’Argimusco, i cinque si sarebbero addentrati nel bosco per una passeggiata, ma avrebbero perso il senso dell’orientamento. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, con la richiesta di soccorso inoltrata telefonicamente al numero di emergenza e subito smistata al comando della Polizia locale di Montalbano Elicona.

Immediato l’intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Patti, della Polizia locale di Montalbano e di un nucleo della Protezione civile comunale. A dare una mano nelle ricerche anche il sindaco Antonino Todaro, l’assessore Mario Sidoti e il comandante della Polizia locale Vincenzo Santalucia.

Giunti al centro del bosco, i mezzi di soccorso non hanno potuto procedere oltre a causa dell’ingente quantità di fango e neve. Da qui la decisione, da parte del comandante Santalucia e di tre volontari della Protezione civile, di proseguire a piedi per circa tre chilometri, fino al punto segnalato dai dispersi. I cinque sono stati ritrovati in buone condizioni, anche se visibilmente provati dal freddo a causa di temperature al di sotto dello zero termico. Nel frattempo ci si è resi conto dell’impossibilità di percorrere a ritroso la stessa strada, per via della ripida salita che sarebbe risultata proibitiva per il bambino. Si è così deciso di proseguire per altri quattro chilometri, fino a raggiungere il versante opposto del bosco, in territorio di Roccella Valdemone. Qui, intorno alle 22, la famiglia è stata caricata a bordo dei pickup della Protezione civile e condotta alla guardia medica di Montalbano Elicona per gli accertamenti del caso. Fortunatamente ai cinque malcapitati sono risultate necessarie solo delle coperte e qualche bevanda calda.