Ponte sullo Stretto: nessun pregiudizio evidente, i ricorrenti condannati a pagare 340mila euro di spese

"Non c'è alcun pregiudizio evidente", nessun danno ambientale in questa fase, l'azione inibitoria collettiva non è giustificata da alcuna motivazione, la società Stretto di Messina agisce in base a una legge dello Stato e le procedure di approvazione del progetto definitivo sono ancora in corso: con queste motivazioni la XVII sezione del Tribunale delle Imprese di Roma ha respinto l'istanza presentata dai legali di un gruppo di 104 cittadini, condannando i ricorrenti alle spese, per l'elevato importo di 340mila euro.