Mistretta e Sant’Agata: l’Asp di Messina rilancia il bando per i servizi ospedalieri

Si riavvolge il nastro della burocrazia per il nuovo affidamento di attività specialistiche negli ospedali di Mistretta e Sant’Agata Militello.

Con la pubblicazione da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina dell’avviso pubblico sono ripartiti i trenta giorni di tempo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse di aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nazionale a fornire i servizi, in regime di ricovero ordinario ed in urgenza, day service ed attività ambulatoriale nei due presidi dei Nebrodi.

Una storia infinita giunta al terzo bando nell’arco di un anno, dopo il primo di febbraio andato a vuoto ed il secondo aggiudicato la scorsa estate all’unica partecipante, la fondazione “Giglio” di Cefalù, la cui convenzione sottoscritta a settembre è scaduta lo scorso 31 dicembre.

In questo frangente, come già scritto nelle scorse settimane in queste stesse colonne, le prestazioni sono state erogate a Mistretta, dove le equipe del “Giglio” operano senza soluzione di continuità dal 2021, mentre a Sant’Agata Militello non sono mai partite per i lavori di adeguamento tutt’ora in corso.

A questo punto bisognerà ripartire daccapo e attendere il termine per la presentazione delle istanze, quindi, previa valutazione di congruità dell’offerta da parte della commissione, procedere col nuovo affidamento.