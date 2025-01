Messina, Palazzo dei Leoni è pronto a rifarsi il look: affidati i lavori di manutenzione

Il da farsi è specificato nella relazione elaborata dal tecnico dell’ex Provincia regionale, ingegnere Gaetano Antonazzo, mentre responsabile unico del procedimento è l’architetto Domenico Calarco. Nello specifico, il documento illustra le opere di manutenzione e risanamento in generale da effettuare nei locali ubicati al piano terra di Palazzo dei leoni e in altri ambienti sede degli uffici della Città metropolitana di Messina. Previsti il rifacimento degli intonaci ammalorati, la revisione dei marmi posti come rivestimento di pareti, il risanamento delle opere in cemento armato, la loro finitura e il miglioramento delle condizioni ambientali al fine di garantire la sicurezza strutturale e il decoro dell'edificio.

Palazzo dei Leoni è pronto a rifarsi il look. L’edificio istituzionale sarà al centro di interventi che non solo lo miglioreranno dal punto di vista estetico, ma lo renderanno anche più sicuro. La IV Direzione-Edilizia metropolitana ed istruzione-Servizio edilizia d’Istituto ha confezionato l’appalto “Opere di manutenzione de eseguire presso Palazzo dei leoni e altri ambienti, sede degli uffici della Città metropolitana di Messina” .

Spazio, altresì, al ripristino del solaio di copertura di circa 40 metri quadri, nel sottopasso di collegamento tra l’immobile di corso Cavour e gli Uffici tecnici. «Quest’ultimo intervento si rende necessario alla luce dello sfondellamento del solaio, causato da vecchie infiltrazioni d’acqua, che potrebbe compromettere la sicurezza strutturale». A traguardo raggiunto, «si richiederà la redazione di un report finale con allegata documentazione fotografica», si legge nella relazione tecnica.

Le tempistiche per il completamento dell’appalto sono stimabili in tre mesi per ambienti interni a Palazzo dei leoni e Uffici tecnici, a cui bisogna aggiungere 30 giorni per portare a termine il risanamento delle opere in cemento armato.