Messina, nel 2024 intensa operazione dei Carabinieri nei cantieri: sospese 10 imprese e sanzioni per 420mila euro

Nel corso del 2024, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno intensificato i controlli nel settore edile per contrastare le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e il lavoro nero. Questa attività rientra nel quadro delle iniziative previste dal Protocollo di intesa della Prefettura di Messina con gli enti provinciali, mirato a garantire condizioni di lavoro più sicure e tutelare i diritti dei lavoratori.

Le verifiche si sono svolte a cadenza regolare in diversi comuni della provincia peloritana, coinvolgendo i militari delle nove Compagnie Carabinieri dislocate sul territorio. Sono state ispezionate 42 imprese edili operanti su cantieri pubblici e privati, analizzando 140 posizioni lavorative.

Bilancio delle irregolarità

Al termine dei controlli, irregolarità sono state rilevate in 17 aziende, di cui 10 sono state costrette a sospendere temporaneamente le attività a causa di gravi violazioni. Tra queste, spiccano la mancata adozione di misure per prevenire cadute da impalcature e ponteggi, l'assenza di dispositivi di protezione individuale e l'inadeguata formazione dei lavoratori.